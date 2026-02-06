Продължава разследването на теча на видеоклипове от гинекологичен кабинет в сайт за възрастни. След като бяха задържани за 24 часа, д-р Венелин Иванов и съпругата му бяха освободени с мотив, че няма доказателства той да е публикувал видеозаписите. Разследващите проверяват версия за хакване на камерата, като има данни за връзка със случаите от козметични салони за епилация в Бургас и Казанлък.

До момента е установено, че IP адресите, от които са качени записите, са локализирани в чужбина, но според киберексперта Явор Колев това не дава допълнителна информация по случая, като вероятно български граждани са ги публикували.

"В настоящия момент могат да бъдат ползвани т.нар. виртуални мрежи и да изглежда, че вашето местонахождение е на другия край на света. Правоохранителните органи трябва да започнат сериозно разследване със съответното международно сътрудничество и да бъдат проследени активностите и документирани лицата, които се занимават с тази престъпна дейност. Вероятно става дума за български граждани. От една страна това може да бъде в резултат на хакерска атака, имайки предвид, че тези устройства не са били достатъчно добре защитени. От друга - недобросъвестни служители на компаниите, които поддържат тези системи, може да събират такива материали и впоследствие с цел печалба да ги продават в тъмната мрежа", смята Колев.

Междувременно професионалният охранителен бранш се разграничи от злоупотребите с видеонаблюдение.

"То не е необходимо по подразбиране, когато съществуват други начини за постигане на преследваната цел. В противен случай рискуваме промяна на културните норми, изразяваща се в това липсата на неприкосновеност на личния живот да бъде приета като норма", посочват от Българската камара за охрана и сигурност в своя позиция. От браншовата организацията разясняват какви са законовите изисквания за прилагането на видеонаблюдение за охранителни цели.

От браншовата организация посочват, че видеонаблюдението не е лицензионна дейност и Законът за частната охранителна дейност позволява широкото му използване за охранителни цели.

Според Общия регламент за защита на данните видеоизображенията попадат в категорията биометрични данни, които са „уникални физически или поведенчески характеристики, използвани за идентифициране и автентификация на човек“. Те се считат за чувствителна лична информация, изискваща съгласие за обработка. Поради чувствителния си характер, те са строго регулирани от регламента, изтъкват от Камарата.

