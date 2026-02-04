Нови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери - за това сигнализираха зрители на NOVA. Този път те са от гинекологичен кабинет, който се намира в София. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на гинеколога д-р Венелин Иванов. На тях се виждат жени, заснети по време на прегледи. Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета.

Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък

Снимка: Петър Антонов, NOVA

По думите на д-р Иванов той не е знаел за записите. „От вас разбрахме. Това не е скрита камера, това си е охранителна лицензирана камера, поставена в кабинета, защото в кабинета има скъпа апаратура”, коментира той и допълни, че още при поставянето на камерата е зададена автоматична настройка за запис в извънработно време – след 8 вечерта.

Той обясни, че камерата е поставена от лицензирана фирма, като е монтирана така, че да се вижда апаратурата. Генекологът коментира още, че идеята на камерата не е била да се снимат пациенти, а изтеклите кадри са въпрос на хакерска атака.

„Никога не ме е притеснявала, ние също се преглеждаме при тези лекари. Никога не се е случвало да има индикация, че камерата снима или че има някакъв запис по време на самия преглед”, каза Йоана Йончева, която е акушер и пациент в генекологичния кабинет.

Снимка: Петър Антонов, NOVA

Снимка: Петър Антонов, NOVA

Софийската районна прокуратура се самосезира и образува досъдебно производство по случая.

По разпореждане на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов беше извършена и незабавна проверка от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), която установила наличие на камера в лекарския кабинет. Събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Министерството на здравеопазването призова пациентите при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи, да сигнализират незабавно.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на салони за епилация в Бургас и Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Потърпевшите са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.