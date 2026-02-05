Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му бяха задържани за 22 часа. Това научи NOVA от свои източници. Днес около 14 ч. те бяха пуснати от ареста.

Припомняме, че в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Иванов. Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

След репортаж на NOVA: СРП се самосезира за изтеклите кадри от гинекологичен кабинет

Незабавно са започнали действия по разследването, като са извършени осем огледа, претърсвания и изземвания на различни адреси в София. Иззети са множество веществени доказателства, включително една видеокамера, компютърни конфигурации и мобилен телефон, които предстои да бъдат подложени на анализ. Разследването е в начален етап, предстоят разпити на свидетели и компютърно-техническа експертиза. Към момента няма събрани доказателства за авторството на деянието, въпреки че е докладвано полицейско задържане за срок до 24 часа.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.

"Установено е, че IP адресите и имейл адресът, от които са генерирани и разпространявани видеоклиповете, са локализирани извън Европейския съюз, като се проверява и евентуална връзка със сходни случаи в Бургас. По делото е установена една-единствена камера. Тя е иззета. Проверяват се множество обекти и версии, включително възможно хакване на камерите. Точният брой на разпространените записи и периодът, за който са съхранявани, са предмет на текущ анализ. Има данни, че материали са били качени в платформа с платен достъп. Паралелно с наказателното разследване са сезирани и компетентните административни органи, включително Министерството на здравеопазването, тъй като монтирането на камери в гинекологичен кабинет представлява и законово нарушение, независимо от наказателната отговорност", обясни говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.