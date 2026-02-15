Независимо в коя точка на света се намират, в следващите дни българите ще сведат глави пред паметта на една от най-светлите личности в историята ни. По повод 153-годишнината от гибелта на Васил Левски, в неговия роден град Карлово започнаха възпоменателни прояви, а една от най-ценните реликви, свързани с делото му, получи нов живот. В Националния музей „Васил Левски” бе представено изцяло реставрираното знаме на Апостола, съхранено за бъдещите поколения чрез специални консервационни методи.

Знамето е извезано в Карлово през 1871 г. по изричната заръка на самия Левски. „То е ушито, след като Левски и Ангел Кънчев посещават града. Двамата отсядат в дома на Ганьо Маджареца и нахвърлят скица как точно трябва да изглежда символът. Впоследствие дъщерята на Ганьо – Мария, заедно с още няколко карловски девойки, вдъхват живот на проекта чрез своята везба”, разказва директорът на музея Дора Чаушева.

Променят движението в центъра на София за годишнината от гибелта на Левски

Оригиналът е изработен от два ката копринен плат и се отличава с изключително богата сърмена везба. Майсторките са използвали три вида сърма - златиста, медна и сребриста, за да изобразят фигурите и надписите, като са добавили детайли с червен, бял и черен конец.

От едната страна на знамето е изобразен лъв с корона, който тъпче османското знаме, обграден от текстовете „Карловски окръг” и „Смърт или свобода”. Другата страна вероятно е претърпяла промяна по-късно - при подготовката на Априлското въстание през 1876 г., когато са добавени пришит кръст, годината и девизът „С нам и Бог!“.

През годините знамето е претърпяло повреди вследствие на неправилно експониране през 70-те и 80-те години на миналия век. Задачата да спаси ценния експонат поема реставраторът д-р Елица Цветкова.

„Имаше разкъсвания на лицевата страна, концентрирани основно върху буквите. Най-сериозната щета беше голяма липса в частта с османското знаме под краката на лъва. Преди началото на работата тя дори трудно се забелязваше, тъй като е била маскирана с допълнително пришити парчета плат”, обяснява д-р Цветкова. Процесът е изисквал прецизно укрепване на участъците и специално багрене на конците, за да съвпаднат с оригинала. Реставрацията е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

В момента реставрираният символ вече е изложен в музея по начин, който гарантира неговата сигурност, но същевременно позволява на всеки българин да се докосне до историческата памет.

Очаква се в следващите дни стотици хора от цялата страна да посетят родната къща на Апостола и едноименния площад, където се издига паметникът му. Кулминацията на възпоменателните прояви ще бъде в сряда вечерта, когато в Карлово ще се състои официалната церемония по поднасяне на венци и цветя в знак на вечна признателност към подвига на Дякона.

Повече гледайте във видеото.