Във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски, на 19 февруари 2026 г. се въвежда временна организация на движението в столицата.

► Къде ще бъде забранено паркирането?

До приключване на събитието се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, обслужващи церемонията) на:

⇒ Паркингите на пл. „Св. Ал. Невски” (базарите за художествени произведения ще бъдат закрити);

⇒ Ул. „Московска” – между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”;

⇒ Бул. „Янко Сакъзов” – между ул. „Кракра” и бул. „Васил Левски”;

⇒ Ул. „Оборище” – между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”;

⇒ Ул. „11-ти август” – между ул. „Московска” и пл. „Св. Ал. Невски”;

⇒ Ул. „Дунав” – между пл. „Св. Ал. Невски” и бул. „Княз Ал. Дондуков“;

⇒ Ул. „Париж“ – между ул. „Врабча“ и ул. „Московска“.

► Затваряне на улици за превозни средства

От 08:00 до 14:00 часа се забранява влизането на автомобили по:

⇒ Бул. „Васил Левски” (между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“), като изключение се прави за колите на градския транспорт;

⇒ Бул. „Янко Сакъзов“ (между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“).

► От 14:00 часа до приключване на церемонията се затварят:

Бул. „Васил Левски” (между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“). През участъка ще преминават само автобуси №9 и №280;

Бул. „Янко Сакъзов” (между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Васил Левски” в посока към ул. „Кракра“). Ще се пропускат само трамваи №20 и №22;

Участъци от улиците „Оборище“, „11-ти август“, „15-ти ноември“, „Дунав“, „Врабча“, „Московска“ и „Париж“.

Промени в градския транспорт (от 14:00 до 20:00 часа)

Тролейбусни линии №№ 1, 2, 6 и 8: от Пета МБАЛ, ж.к. „Бъкстон“, ж.к.„Лозенец“, ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите до кръстовище бул. „Васил Левски“-бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите;

Тролейбусни линии №№ 3, 4 и 11: от „УМБАЛ Света Анна“, ж.к. „Дружба“ - по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ - бул. „Цар Освободител“ – „бул. Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрутите;

Тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4 преминали към ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ преди затваряне на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ ще се движат както следва: от ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ посока ул. „Оборище“ по съществуващите маршрути до кръстовище бул. „Княз Ал. Дондуков“-ул. „Кракра“, направо по бул. „Княз Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“ до пл. „Сточна гара“, обратен завой на кръговото кръстовище, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и от спирка с код: 1858 „Ул. Бяло море“ по действащите маршрути посока ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“;

Тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4 ще се движат на дизелови двигатели от спирка с код:1964 „Ул. Искър“ до спирка с код:1858 „Ул. Бяло море“ в посока бул. „Владимир Вазов“.

Тролейбусите от линия № 6 преминали към ж.к. „Люлин 3“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ ще се движат с маршрут ж.к. „Люлин 3“– пл. „Сточна гара“;.

Тролейбусите от линия № 8 преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, продължават по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“ и по маршрута си посока ж.к. „Гоце Делчев“;

Тролейбусите от линия № 11 преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“ до кръговото кръстовище на пл. „Руски паметник“ /обратен завой/, връщане по бул. „Ген. Скобелев”, транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски“ и надясно по бул. „Цар Освободител“ по маршрута си посока ж.к. „Дружба 1“.

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 11: ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променените участъци на маршрутите;

Тролейбусите от всички променени линии ще спират на всички съществуващи спирки по обходните маршрути.

