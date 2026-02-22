Създава се асоциация „Бранд България“, която ще има за цел да изгради единна национална стратегия за популяризиране на България на международната сцена. Организацията ще бъде оглавена от бившия министър на туризма и бивш заместник-кмет на София Мирослав Боршош.

Основната мисия на Асоциация „Бранд България“ е да допринесе за утвърждаването на страната като модерна, конкурентоспособна и привлекателна държава за инвестиции, туризъм и международно партньорство. Организацията ще работи за създаването на единна национална бранд стратегия, както и за разработването на общ комуникационен и визуален стандарт за представяне на страната.

Министерството на туризма и Американската търговска камара в тясно сътрудничество за развитието на туризма

Сред приоритетите на асоциацията са организирането на международни бизнес и инвестиционни форуми, участие с национални павилиони на ключови изложения, провеждането на културни дипломатически инициативи и създаването на платформа за подкрепа и сертифициране на български продуктови и регионални брандове.

Инициативата има за цел да обедини усилията на държавните институции, бизнеса, местните власти, културните и академичните среди в изграждането на последователен и разпознаваем образ на страната. Асоциацията ще функционира като стратегически координатор и връзка между публичния и частния сектор, с фокус върху повишаването на международната видимост на България.

По думите на председателя Мирослав Боршош, страната разполага със значителен потенциал в области като култура, иновации, туризъм и човешки капитал. Според него създаването на „Бранд България“ е важна стъпка към изграждането на ясна национална идентичност и представянето на страната с модерна визия и стратегически подход пред света.

Редактор: Ралица Атанасова