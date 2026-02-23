-
Предстоят обходи и почистване на коритата след наводненията в Централна и Южна България
След проливните дъждове обстановката в Централна и Южна Българиясе успокоява. Нивата на реките в Хасковско започнаха да се понижават, след като през последните дни заляха дворове, земеделски земи и пътни участъци.
Предстои извършването на обходи на засегнатите места. След оценка на състоянието ще започне почистване на речните корита от клони, дънери и наноси, натрупани вследствие на високите води.
Повишени речни нива и локални наводнения: Каква е обстановката след обилните валежи в страната
Всяка година институциите изготвят списък с критичните точки в региона. При осигуряване на финансиране се предприемат дейности по почистване и укрепване на най-проблемните речни участъци с цел превенция на бъдещи наводнения.
