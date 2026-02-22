Проливни дъждове през последните дни предизвикаха сериозни последици в Южна България, където многократно повишените речни нива и натрупаните валежи доведоха до частично обявяване на бедствено положение в няколко общини. След цяло денонощие на обилни валежи ситуацията в страната постепенно се нормализира.

В района на Ардино критичната ситуация със скока на нивото на река Арда направи опасен мостов участък непроходим и прекъсна транспортната връзка за шест населени места, докато в Гълъбово празник беше отменен заради наводнени улици и дворове след преливането на местна река и беше задействана системата BG-ALERT заради усложнената обстановка. В Хасковско проливният дъжд повиши водните нива на река Хасковска с над два метра, а на няколко места реките преляха и наводниха ниски терени и имоти. Река Янтра също се покачи значително, но без да предизвика бедствие. Системно наблюдение на язовирите и контролни мерки продължават, за да се предотвратят нови инциденти и допълнителни щети.

След обилните дъждове: Частично бедствено положение в две общини и наводнени пътища и дворове в Хасковско (СНИМКИ)

Обстановката в Хасковска и Кърджалийска област

Усложнена остава ситуацията и в Хасковска и Кърджалийска област, където нивата на реките се повишиха значително след валежите.

В село Калугерово, откъдето идва част от водата, която създава проблеми и по-надолу по течението, река Сазлийка е в по-спокойно състояние в сравнение с вчера. Тогава нивото ѝ е било с няколко метра по-високо и е заляло дворни места в близост до коритото. Днес водата е спаднала, но се следи постоянно.

На други места в областта вчера реките също започнаха да преливат. В село Динево бяха затворени пътища заради наводнения, но към момента водата се е оттеглила. Непрекъснато се наблюдават нивата на река Марица и нейните притоци.

В Димитровград една от малките реки заля къщи в квартал „Изток“. Жител разказа, че районът често се наводнява, въпреки извършеното почистване на коритото. По думите му при по-сериозни валежи водата бързо излиза извън него.

Областният управител на Хасково Стефка Здравкова заяви, че обстановката постепенно се нормализира. Реките са се върнали в коритата си, има няколко наводнени двора и мазета, но институциите са реагирали своевременно и вече ситуацията е под контрол.

Контролирано изпускане на язовири в района на Гълъбово

В село Обручище нивото на водата започва да се оттича и вече е спаднало с повече от метър. Въпреки това ситуацията остава усложнена заради контролираното изпускане на води от язовири и каскади по поречието.

Снощи е било извършено изпускане на вода от язовир „Розов кладенец“, който към момента е бил препълнен. Водата се насочва към следващи участъци по течението, включително към село Калугерово, в община Симеоновград. В Обручище има наводнени шест къщи – засегнати са приземни етажи и дворове. Няма бедстващи хора, но основният приоритет остава поетапното и контролирано изпускане на водите, за да се предотвратят нови преливания в населените места надолу по течението.

Кметът на Гълъбово Николай Тонев заяви, че ситуацията през нощта е била критична. Според него жителите в ниските части на селото почти не са спали, а институциите – областният управител и пожарната – са били на терен. По думите му язовирите по трасето са в добро състояние и водата вече се изпуска през преливниците, което към момента дава относително спокойствие.

В неделя обстановката на територията на община Харманли започва да се нормализира.

След 3:00 часа нивото на река Харманлийска е започнало бавно да спада. Опасността не е преминала поради покачването на нивото на Марица, което може да доведе до забавяне на оттичането на Харманлийска при вливането ѝ. Получен е един сигнал от жител на кв. „Тракия“ за наводнено мазе.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност да окажат подкрепа на пострадали хора от влошената метеорологична обстановка.

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони. В някои населени места бяха нанесени щети на домове и дворове.

Екипите са готови да съдействат при необходимост от временно настаняване. На място те ще консултират и хората за възможностите за подпомагане при бедствия, които предоставя Министерството на труда и социална политика. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до три пъти линията на бедност - 1171 евро, а ако пострадалото жилището е единствено могат да получат още 1550 евро.

По разпореждане на министър Адемов екипите ще посетят пострадалите в хасковска област, където има залети дворове и приземни етажи, а на места беше спряна и електроенергията.

Социалните служители получиха инструкции да се свържат и с възрастни и уязвими хора от Община Ардино, където има откъснати села заради покачването на нивото на река Арда в Кърджалийско. Служителите следят внимателно и ситуацията в община Гълъбово заради покачването на нивото на река Соколица.