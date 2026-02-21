Снимка: Община Ардино
В Ардино проблеми след валежи има за седми път от началото на годината
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината.
Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.
Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино
Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Обявената мярка обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони. Забранява се движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.
Впоследствие община Гълъбово също обяви частично бедствено положение поради проливните дъждове. По тази причина насроченият празник за днес - Трифон Зарезан в село Обручище се отменя.
Именно реката в село Обручище е причина за бедствието - тя заля приземни етажи на къщи и дворове. Такива наводнения има и на други места в Старозагорско.
Междувременно нивото на р. Янтра във Велико Търново достигна 3,28 метра. За последния час има спад с 10 сантиметра. Тъй като пикът на повишаването е преминал, няма опасност от заливане на ниските части на града. Уточнява се, че 4,50 метра е рисковото ниво.
Снимка: Община Велико Търново
Високата вода идва главно от горното течение на Янтра. При с. Пушево преди три часа нивото достигна 1,87 метра при 2,60 критична стойност. Сега е 1,42 метра. Белица остава спокойна с ниво в Килифарево трайно около 1-1,10 метра при критична стойност от 3 метра. Реките остават под постоянно наблюдение.
Високи нива на реките и залети пътища заради дъжда в Хасковско
Реките в Хасковско са повишили нивата си в пъти, а участъци от пътища са залети сред продължителния дъжд през последното денонощие.
По данни на метеорологичната обсерватория в града количеството на дъжда за 24 часа е между 30 и 40 литра на квадратен метър в различните части на региона.
Река Хасковска, в рамките на града, е повишила нивото си с повече от 2 метра. В участък близо до квартал "Бадема", където се събира вода от няколко посоки и е изграден бент за предотвратяване на висока вълна, водата премина е над него и притесни хората.
Няма опасност от наводняване на обекти в града, съобщиха от общината. На място е изпратена тежка техника, която да разчисти допълнително събрали се едни предмети.
В село Динево нивото на река Олу дере също е повишено с няколко метра. Преди селото участък от пътя е залят с около 10-15 сантиметра вода, но вече е проходим и засега не се налага спиране на движението през него. Язовирите Студен кладенец и Ивайловград преливат през преливниците.
Критичните точки в община Симеоновград се следят постоянно, съобщиха от общината.
- В с. Калугерово обстановката продължава да се усложнява – река Сазлийка покачва нивото си и затапва река Мусачевска, която се разлива към първите къщи в селото. Има залети дворове.
Към момента не се налага евакуация на селото. На място има дежурен екип на РСПБЗН – Симеоновград, който при необходимост ще окаже съдействие.
Кметът на с. Калугерово, Станислава Станкова, е подготвила две помещения в кметството за хора, които се притесняват да прекарат нощта в домовете си — те могат да бъдат настанени там. Екипи на община Симеоновград и полицията също извършват обходи и при нужда ще оказват съдействие.
Снимка: Община Симеоновград
- В с. Троян към махалата водата се е покачила, но няма опасност за големия мост.
- По-рано през деня се е свлякла скална маса на изхода на Симеоновград в посока Димитровград, като пътят е почистен.
Снимка: Община Симеоновград
МОСВ: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем и под постоянен контрол
По информация на областните и общинските администрации, голяма част от язовирите разполагат със свободни обеми, а преливащите язовири се изпускат контролирано, съобщиха от МОСВ.
Техническото и експлоатационното състояние на язовирите се следи както от собствениците и операторите – НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Земинвест“ ЕАД и ДП УСЯ, така и от областните управители, кметовете, ГД ПБЗН и служителите на ДАМТН. При необходимост се извършват проверки на място за осигурените от собствениците мерки за недопускане на аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация, допълват от ведомството.
Във всички опасни точки има екипи на място, които следят ситуацията. Поддържа се и постоянна връзка с Националния оперативен център, като към момента няма постъпили сигнали за аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях на територията на страната, завършват от МОСВ.
