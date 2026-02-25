След валежите през нощта, от четвъртък нататък предстои по-сух и слънчев период. Страната ни ще попадне в обхвата на антициклон, с който ще усетим полъха на ранната пролет.

В четвъртък преди обяд все още облачността ще е значителна почти над цялата страна, с превалявания от дъжд и сняг по планините и на места в Източна България. През втората половина на денонощието облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е студен, северен, по-осезаем в източните части на страната. По тази причина дневните температури ще са от 4 до 9 градуса, с по-ниски стойности в Североизтока.

В края на седмицата - последните дни на февруари и първия на март, ще е преобладаващо слънчево. Облачността ще бъде минимална. Сутрините ще са мразовити, с температури около и малко под нулата, а дневните стойности на термометрите ще са между 5 и 10 градуса в петък и събота и от 7 до 12 градуса - в неделя, когато отбелязваме началото на метеорологичната пролет (астрономическата настъпва на 20 март).

Първата пълна седмица на март ще е с динамична облачност, но с минимална вероятност за валежи. Очаква се дневните температури бавно да се повишават, с кулминация около Деня на жената. През повечето дни ще са в интервала 8-13 градуса, а към края на периода – около и над 15 градуса.

Предварителните прогнози допускат смущение с нахлуване на по-студен въздух от североизток, с повишена вероятност за валежи в периода 8 - 10 март.