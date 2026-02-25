Осем депутати от парламентарната група на БСП – Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Иван Иванов, Мая Димитрова, Драгомир Стойнев, Петър Кънев, Кирил Добрев и Деян Дечев, остават извън листата на левицата на предстоящия вот. Цялата парламентарна група на „БСП - Обединена левица“ се състои от 19 народни представители.

Причината е, че са гласували против ветото на президента, свързано с ограничаването на изборните секции извън Европейския съюз до 20, с изключение на поставените в дипломатически представителства. Решението на Изпълнителното бюро на партията да бъде подкрепено ветото на президента Илияна Йотова беше обявено още вчера от председателя Крум Зарков.

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

След вота лидерът на БСП Крум Зарков обяви, че народните представители, подкрепили отхвърлянето на ветото, няма да бъдат депутати в следващия парламент. На практика това означава, че те няма да намерят място в листите на партията на предстоящите избори.

Сред изключените от листите са трима бивши министри в редовния кабинет „Желязков“ - Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Иван Иванов. Останалото са Мая Димитрова, Драгомир Стойнев, Петър Кънев, Кирил Добрев и Деян Дечев.

„Те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели. Това им поведение е абсолютно неприемливо и те няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент“, коментира Зарков.

„Благодаря на другите народни представители от БСП, които отстояха принципите, които са залегнали в основата на нашата партия. С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени от същите хора и които очевидно ще продължат да бъдат нанасяни до последния ден на това Народно събрание. Ние продължаваме напред по друг път“, заключи Зарков.