Заподозреният недоволствал от това, че не може да паркира в близост до блока си
След репортаж на "Здравей, България" заловиха заподозрян, нарязал гумите на десетки автомобили в столичния квартал „Овча купел“.
"Сигналът е подаден на 26 февруари. В него се посочва, че са нанесени щети по четири автомобила пред блок 512. Установихме извършителя на деянието и той е задържан. Материалите по случая са докладвани в Софийската районна прокуратура. Заподозреният е привлечен като обвиняем, наложена му е мярка за неотклонение и е задържан под стража за срок до 72 часа", заяви началникът на "Криминална полиция" в 6-о РУП в София главен инспектор Бисер Миланов.
Вандализъм или война за паркоместа? Коли с несофийски номера осъмнаха със срязани гуми
Той обясни, че има и двама свидетели на извършеното деяние, единият от които е видял случилото се от непосредствена близост. "Задържаният е на 43 години от София. Не е криминално проявен. Няма предишни регистрации в МВР", подчерта главният инспектор.
По думите му преди около 20 дни мъжът публикувал клип в интернет, в който изразява недоволството си от наличието на коли с несофийски регистрации около неговия блок, които му пречат да паркира личния си автомобил.
