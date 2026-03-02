След репортаж на "Здравей, България" заловиха заподозрян, нарязал гумите на десетки автомобили в столичния квартал „Овча купел“.

"Сигналът е подаден на 26 февруари. В него се посочва, че са нанесени щети по четири автомобила пред блок 512. Установихме извършителя на деянието и той е задържан. Материалите по случая са докладвани в Софийската районна прокуратура. Заподозреният е привлечен като обвиняем, наложена му е мярка за неотклонение и е задържан под стража за срок до 72 часа", заяви началникът на "Криминална полиция" в 6-о РУП в София главен инспектор Бисер Миланов.

Той обясни, че има и двама свидетели на извършеното деяние, единият от които е видял случилото се от непосредствена близост. "Задържаният е на 43 години от София. Не е криминално проявен. Няма предишни регистрации в МВР", подчерта главният инспектор.

По думите му преди около 20 дни мъжът публикувал клип в интернет, в който изразява недоволството си от наличието на коли с несофийски регистрации около неговия блок, които му пречат да паркира личния си автомобил.

