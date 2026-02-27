Снимка: iStock
-
Светла Бонева: САЩ и Иран може да стигнат до военни удари
-
Д-р Иван Хиновски: 20% от жалбите са за реално по-високи сметки за ток, 5% са за абсурдни увеличения
-
Спортни новини (27.02.2026 - обедна)
-
"Аз съм българче": Празничен концерт пред Националната библиотека (ВИДЕО)
-
Защо германци напускат родината си и избират живот в Русия? (ВИДЕО)
-
Кои са най-популярните теми в социалните мрежи на Новините на NOVA през февруари
-
Катерина Евро с колосална сметка за ток: Имам 22 фотоволтаика, а платих близо 800 лева
Не всички потърпевши са подали сигнал в полицията
Автомобили в столичния квартал „Овча купел” осъмнаха с нарязани гуми. Посегателството е само срещу коли, чиито регистрационни номера не са софийски. Темата повдига въпроса дали става дума за война за паркиране, или за вандализъм.
Една от потърпевшите - Елеонора Миленова, разказа пред NOVA, че в петък вечерта паркирала автомобила си на обичайното за нея място. „В събота сутринта видях, че едната гума е срязана. Обяснението ми е, че съм спряла на нечие чуждо място”, казва жената.
Абсурд или измамна схема: Защо кола, купена законно, беше конфискувана от държавата?
Тя не е подала сигнал на телефон 112, защото се страхува от още посегателства.
Друг засегнат - с автомобил с чуждестранна регистрация, обаче се е обадил на 112. Оттам му казали, че няма смисъл да звъни в полицията, след като не е видял или задържал нарушителя.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни