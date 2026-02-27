Автомобили в столичния квартал „Овча купел” осъмнаха с нарязани гуми. Посегателството е само срещу коли, чиито регистрационни номера не са софийски. Темата повдига въпроса дали става дума за война за паркиране, или за вандализъм.

Една от потърпевшите - Елеонора Миленова, разказа пред NOVA, че в петък вечерта паркирала автомобила си на обичайното за нея място. „В събота сутринта видях, че едната гума е срязана. Обяснението ми е, че съм спряла на нечие чуждо място”, казва жената.

Тя не е подала сигнал на телефон 112, защото се страхува от още посегателства.

Друг засегнат - с автомобил с чуждестранна регистрация, обаче се е обадил на 112. Оттам му казали, че няма смисъл да звъни в полицията, след като не е видял или задържал нарушителя.

