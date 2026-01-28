Пореден случай с отнемане на законно закупена кола. Жена се превърна в детектив по неволя, за да разбере защо автомобилът ѝ ще бъде конфискуван.

Галина Христова купила кола по всички правила. 17 дни по-късно отишла в КАТ, за да смени талона на автомобила, който вече имал предишна българска регистрация. Жената изпаднала в шок, след като разбрала, че ще си тръгне без колата. Обяснили ѝ, че автомобилът е обявен за издирване, но сделката вече била изповядана при нотариус.

Христова се свързала с мъжа, който ѝ продал колата и продължавал да твърди, че всичко е изрядно. Той ѝ дал телефонен номер на предишния собственик. Потърпевшата започнала "разследване" и разбрала, че колата ѝ е преминала през няколко препродажби.

Само по NOVA: Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина

Стигнала до неочакван резултат - издадена заповед, според която лицето собственик по талон - гръцки гражданин, живеещ в Германия, има правото, в рамките на шест месеца, да си потърси автомобила. Той обаче не проявил интерес към возилото през въпросния период. От негово име имало подаден в Германия сигнал, че колата му е открадната.

Христова успява да стигне до въпросния собственик, обявил колата за издирване. Получила и неочаквана оферта – да плати 2500 евро, за да бъде оттеглен сигналът. Жената отказва да приеме предложението.

Скрита камера: Жена заложи капан и залови мъже при опит да отворят чужда кола

От полицията в Хасково отговарят:

На 17.12.2024г. в сектор Пътна полиция – Хасково е постъпило заявление от Галина Христова за промяна на собствеността на лек автомобил Мерцедес. При въвеждане на данни за колата, служител установява, че тя е обявена за издирване в ШИС на 22.11.2024г. с държава Германия. В хода на проверката са снети обяснения от Христова, която посочва, че колата е закупена от димитровградско ЕООД с договор за покупко-продажба пред нотариус.

Информирани са ДМОС-България и компетентните власти в Германия, от които на следващия ден е получен отговор, в който те уведомяват, че колата е обявена за издирване в Германия от собственика си за престъпление – противозаконно отнемане. По негови данни колата е взета от брат му, той я ползвал, но не я върнал. Напуснал е Германия и е избягал в България, където я продал заедно с документите и ключовете на автомобила. По данни на немските власти собственикът не се отказва от колата и желае да си я върне. С оглед на това, в законоустановения 60-дневен срок и съгласно чл.84, ал.8 от ЗМВР и Заповед на началника на РУ Хасково от 03.01.2025г., леката кола подлежи на връщане на законния си собственик.

В този законоустановен срок, собственикът или упълномощено от него лице не са се явили да приберат автомобила. След изтичането на 6-месечния срок съгл.чл.84 ал.14 от ЗМВР колата се счита за изоставена и остава в полза на държавата, казват още от полицията.

Повече по темата гледайте във видеото.