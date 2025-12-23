В началото на декември от автомобил, паркиран на пазар „Долни Богров“ в София, е открадната раница с лаптоп. Потърпевшата жена подава сигнал на 112, но извършителите не са установени. Две седмици по-късно тя решава сама да провери дали подобни кражби са практика и залага капан, като успява да заснеме мъже, които се опитват да отворят автомобила ѝ по същия сценарий. И в двата случая е извикан полицейски патрул и са снети обяснения.

„И емоционално, и психически, и финансово подобна кражба е голям удар. Това е инструмент, с който работя. Грешката беше моя, защото се оказа, че не съм заключила колата. Полицията ме посъветва да се върна на мястото на кражбата и да ги изчакам. Те дойдоха и дадох подробни обяснения. Обадиха ми се 9 дни по-късно, за да предоставя документи за лаптопа. Реших да направя същото нещо с колата на приятели, за да видим дали крадецът отново ще се появи. Познатите ми паркираха, сложиха торби с кашони в багажника и тръгнаха към пазара, без да заключат. Тогава излезе мъж, който искаше да отвори багажника. Извадих телефона, за да го снимам. Веднага звъннах на 112, докато той ме заплашваше. Дойде отново патрулка, взеха ми показания. Отново щели да се свържат с мен, но резултат няма”, разказа Боряна Пандова в ефира на „Здравей, България”.

От СДВР обясниха за NOVA, че има образувана преписка, но извършителят се е укрил.

