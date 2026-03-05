Ескалацията на напрежението в Иран започва да влияе и на вътрешнополитическия дневен ред у нас. Темата беше обсъдена на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Според социолога Елена Дариева конфликтът в Близкия изток ще се превърне във важен фактор за позиционирането на партиите в предстоящата предизборна кампания.

„Вътрешните теми винаги са били по-предпочитани и с по-голям резонанс в обществото, но в такива екстремни случаи, какъвто е сегашният с войната в Близкия изток и непосредственото усещане за заплаха, няма как тази тема да не резонира и в обществото“, коментира социологът в предаването "Денят на живо".

Политически формации се обединиха в искането си за свикване на КСНС

Според Дариева политическите формации веднага са се определили, а разделителната линия е "за" и "против" действията на кабинета. Тя смята, че въпреки силния обществен отзвук темата за Иран няма да се превърне в основен акцент на предизборния дебат.

„Рационалните обяснения от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно, защото ерозира доверието в тях", констатира експертът.

Дариева коментира и посещението на министъра на отбраната Атанас Запрянов в партийната централа на ГЕРБ. Според нея това може да създаде нови политически противоречия.

В МС се проведе Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Румен Радев - сив кардинал или редник

Според експертът очакванията към новия политически проект, свързан с президента Румен Радев, са високи, въпреки че програмата и кандидатите все още не са публично представени.

„Хората, които адресират очакванията си към Радев, в малка степен се интересуват от това каква точно ще бъде програмата му“, заяви социологът. Според Елена Дариева подкрепата за този проект на този етап е по-скоро емоционална.

По думите ѝ именно този емоционален вот може да се окаже ключов фактор за шансовете му на предстоящите избори.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова