Развръзка с 9-месечните близнаци, които доскоро живееха в Националната кардиологична болница, тъй като бяха изоставени от майка им. Днес те бяха предадени заедно на приемно семейство в Пернишко. Това е и първото им излизане извън болничната стая.

Мъжът и жената, които ще полагат родителски грижи за тях, сами са изявили желание пред социалните служби, след като случаят придоби обществена известност. Малките момченца ще бъдат отглеждани в компанията на още едно дете, за което приемното семейство полага грижи.

Биологичната майка на бебетата ще има право да се среща с тях. На този етап е рано да се каже колко време те ще останат при приемните си родители.

„Предполагам, че ще са засмени. Няма лоши бебенца. Не знам как изглеждат, виждала съм ги само по новините”, споделя приемната майка.

Научавайки за историята на близнаците, приемното семейство веднага се свързва със социалните. А в дома си в момента отглеждат и друго момченце.

„Справяме се, той е послушен, кротичък, социален, много ще се радва на две братчета”, казва още тя. По думите ѝ най-трудната част е, когато дойде моментът детето да отиде при биологичния си родител. „Това е най-трудната част, раздялата. Изживяваме я. Много е трудно, но знаем, че даваме повече за следващото дете”, споделя още приемната майка.

Но до момента за раздяла, има да се извърви дълъг път. Докато са при приемното семейство, от отдел "Закрила на детето” ще работят с биологичната майка, така че децата да могат да се завърнат при нея.

„Биологичната майка трябва да е сигурна, че ще дадем всичко от нас за децата”, казва още приемният родител.

„Биологичната майка може да провежда срещи с децата при изявено желание, които са регламентирани предварително”, коментира Даниела Александрова, началник на областен екип по приемна грижа. „Приемните родители не просто дават покрив над главата на едно дете, приемното семейство отваря сърцето си”, каза още тя.