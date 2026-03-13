Пристигнаха първите количества тестове за откриване на рак на маточната шийка и на дебелото черво. Припомняме, че Министерството на здравеопазването, под ръководството на служебния министър доц. Михаил Околийски, започна вътрешен одит и подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция поради съмнения за сключена неизгодна обществена поръчка.

Провериха обществена поръчка на тестове за скриниг на рак заради съмнения за завишени цени

МЗ готви и сигнал до прокуратурата, за да бъдат проверени всички действия по веригата. И въпреки всичко това, за да не бъдат ощетени гражданите, желаещи да се тестват безплатно, плановете са програмата да започне през лятото.

