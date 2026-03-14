Служебният енергиен министър Трайчо Трайков проведе среща с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл. Двамата са обсъдили двустранното енергийно сътрудничество и отражението на глобалните геополитически напрежения върху енергийните пазари.

Основен акцент в разговора е бил удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Двамата са обсъдили възможностите за адекватно адресиране на въпроса с оглед улесняване на процеса, което е от интерес за нормалното функциониране и стабилността на пазара.

Обсъдено е било и партньорството с американската страна по стратегическия проект за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000 на компанията „Уестингхаус“. Отбелязано е било и значението на проекта като ключов елемент от усилията за устойчиво развитие на българския енергиен сектор, включително чрез привличането на инвестиции с дългосрочна добавена стойност.

Напредъкът по изграждането на Вертикалния газов коридор на наша територия също е бил сред темите на фокус, съобщават от енергийното министерство. Предвид значението на инфраструктурата за диверсификация на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона е подчертан потенциалът на България да се утвърди като водещ маршрут за пренос на втечнен природен газ, включително доставки от САЩ.

Министър Трайков и временно управляващият посолството Макдауъл подчертаха значението партньорството между двете държави и в този смисъл потвърдиха готовността за активно продължаване на ползотворното сътрудничество, се казва в съобщението на Министерството на енергетиката.

