Първата среща в живота ни често определя качеството на всички останали. Връзката с майката не е начало, а спътник и режисьор на всички наши партньорства и приятелства. И когато тя е здрава, благополучието ни е гарантирано, но когато не е, може да имаме сериозни проблеми, коментира психологът Елена Димитрова Ангелова в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

„Ако гледаме какво имаме в живота си, как се чувстваме, дали имаме енергия и дали нещата се случват с лекота, може би имаме здрава връзка с корена, с нашата майка“, поясни тя.

По думите ѝ трудностите в отношенията могат да са знак за лоши взаимоотношения.

„Ако не ни се получават връзките и не се чувстваме добре в живота си, това е индикация, че връзката не е здрава“, твърди Ангелова.

Здравите отношения започват с приемане на майката такава, каквато е.

Психологът подчертава и значението на личната отговорност.

„Ако продължавам да твърдя, че не съм получила достатъчно от мама, всъщност отказвам отговорност към собствения си живот“, поясни експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова