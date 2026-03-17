Мащабна и изключително трудна спасителна операция се проведе в района на Широко поле, близо до крепост Моняк. Две овце пропаднали в дълбока около 400 метра скалиста пропаст, където прекарали близо два месеца. Малко агънце, което също беше спасено, е родено именно там.

В операцията участват 19 доброволци, водени от ветеринаря д-р Руско Петров от Тракийски университет, и екип на „ Зелени Балкани“ . На място има и полицейско присъствие.

Спасителите действат в четири екипа. Част от тях работят в подножието, а други се спускат по стръмния терен с алпийска екипировка, за да достигнат животните, намиращи се на около 300 метра под върха. Основното предизвикателство е безопасното им упояване в труднодостъпните скални процепи.

Около три часа след началото на акцията една от овцете и агнето вече са извадени успешно. Операцията продължава с усилия за спасяването на второто животно, като алпинисти и доброволци остават в готовност да реагират при риск.