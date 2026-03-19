Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи нова интернет платформа, която визуализира напредъка по проектите за общинската инвестиционна програма. Системата е разработена в рамките на 10 дни и съдържа интерактивна карта и графики.

Тя показва досиетата с разплатените суми през изминали години, както и тези, които все още не са платени. Целта е напредъкът по всеки проект да бъде публично достъпен чрез карти и графични данни.

„Бих искал да не ми се обаждат кметове да питат какво става с моята програма. Как мога да го осигуря това нещо? Ами като да го проверят в интернет”, заяви министърът на регионалното развитие Николай Найденов.

Българската банка за развитие в момента превежда средства по програмата, но разполага със 172 962 415 евро. „Виждате, че се очертава, за мое най-голямо съжаление, и недостиг”, отчете министърът.

Найденов поясни, че в момента ведомството изпълнява закона за бюджета от 2025 г., както и неговата удължена версия.

Редактор: Мария Барабашка