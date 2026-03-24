Рискът от професионално прегаряне у нас има опасно високи нива - повече от половината от болничните са следствие от натоварване, а загубите на бизнеса са над 300 млн. евро годишно по данни на Българската стопанска камара. Темата в предаването „Социална мрежа” коментира Томчо Томов директор на Националния център за оценка на компетенциите към БСК.

„Професионалното прегаряне е тенденция в целия свят. Изследователи казват, че ако не се вземат мерки, в следващите години хроничният стрес ще се превърне в пандемия с много сериозни последствия както за обществото, така и за икономиките”, отбеляза Томов.

Той каза още, че професиите с най-високи нива на стрес у нас са тези, в които има притискане за резултати, висока отговорност и риск от грешки, които носят последствия. „По отношение на прегарянето най-рисковите професии са на лекарите, журналистите и социалните работници - там, където има много комуникиране и социални контакти”, посочи той.

„Все още не сме развили култура на предприемачество. Ние поставяме процесите преди хората, а вече в редица компании поставят хората преди процесите. В много страни компаниите търсят възможности за въвеждане на допълнителни почивки за служителите, изчистване на задачи и въвеждане на така наречените тихи стаи за почивка”, каза още той.

Редактор: Ивета Костадинова