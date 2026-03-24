Скулптурните маски на обичаните актьори Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов бяха открити днес на централната колона на Сатиричния театър, редом до маските на легендите Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев и Татяна Лолова. Събитието е част от каузата за съхраняване на уникалния дух и театралната памет на Сатирата.

„Емоция беше, че се докоснах до много различни хора, всеки със своя характер. Аз прочетох биографии, гледах филми, гледах снимки, за да мога да опозная човека и да направя портрета така, че да прилича максимално — доколкото това може да се постигне с глина. Това беше идеята на проекта”, заяви скулпторът Кунка Димитрова в предаването „Социална мрежа”.

„Целта е да не забравяме откъде е тръгнало всичко. Кои са били първите, кои са поставили основите, за да има върху какво да се гради занапред и как да се развива. Ако забравим основоположниците, накъде отиваме? Това е както с историята, така и с основаването на един театър — то също е история. Това трябва да се помни, за да има път напред”, допълни Димитрова.

