-
Преди старта на летния сезон: Първите туристи у нас пристигат от Полша през май
-
Правосъдният министър освободи началника на затвора в София
-
Злоупотребата с дийпфейк съдържание: Има ли защита срещу цифровото насилие?
-
Как Азия се справя със скока в цените на петрола
-
Акция "Чиста храна": Установиха стотици тонове продукти с изтекъл срок на годност
-
Финансов анализатор: Исканията на ресторантьорите са несъстоятелни
Това уточниха от СДВР на брифинг
Задържаната за нападения с нож в София има и предишни криминални прояви. Това уточниха от СДВР на брифинг.
„39-годишната не е освидетелствана, но е известна на полицията. През 2022 година е била задържана за грабеж на търговски обект. През 2023 г. й е наложено наказание от Софийски районен съд за проявени хулигански прояви, като в размер на 10 дни е била настанена в структурно звено на МВР. През 2020 г. е била обявена за издирване по сигнал на нейната майка”, допълват от там.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Задържаха жената, намушкала четирима в центъра на София
„В резултат на постъпилите два сигнала са организирани и проведени незабавни издирвателни мероприятия, в които са включени голям брой служители от различни районни управления. Към момента няма данни, че актът е насочен нарочно конкретно към чужди граждани. Не става въпрос и за терористичен акт. Жената е в ареста за 72 часа”, уточниха от СДВР.
Припомняме, че вчера задържаната намушка с нож четирима души в центъра на София през изминалата вечер. Жертвите на нападението са от германски произход и са настанени в две столични болници.Редактор: Габриела Павлова
