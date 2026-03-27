Задържаната за нападения с нож в София има и предишни криминални прояви. Това уточниха от СДВР на брифинг.

„39-годишната не е освидетелствана, но е известна на полицията. През 2022 година е била задържана за грабеж на търговски обект. През 2023 г. й е наложено наказание от Софийски районен съд за проявени хулигански прояви, като в размер на 10 дни е била настанена в структурно звено на МВР. През 2020 г. е била обявена за издирване по сигнал на нейната майка”, допълват от там.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

„В резултат на постъпилите два сигнала са организирани и проведени незабавни издирвателни мероприятия, в които са включени голям брой служители от различни районни управления. Към момента няма данни, че актът е насочен нарочно конкретно към чужди граждани. Не става въпрос и за терористичен акт. Жената е в ареста за 72 часа”, уточниха от СДВР.

Припомняме, че вчера задържаната намушка с нож четирима души в центъра на София през изминалата вечер. Жертвите на нападението са от германски произход и са настанени в две столични болници.

Редактор: Габриела Павлова