Задържаха женат намушкала с нож четирима души в центъра на София през изминалата вечер.

Жертвите на нападението са от германски произход. Те са настанени в две столични болници.

Жена намушка четирима чужденци в София

Първият сигнал към Спешната помощ е подаден около 19:30 часа. Към метростанция „Стадион „Васил Левски” са се отправили 2 линейки. С прободни рани там са открити двама души на около 60-65 години.

20 минути по-късно е подаден и втори сигнал, че същата жена е намушкала други две жени. Те са 27-годишни и имат прободни рани по ръцете и раменете и са откарани в друга столична болница.

След издирване Столичната полиция задържа за нападенията 39-годишна жена.

