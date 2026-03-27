Жертвите на нападенията са от германски произход

Задържаха женат намушкала с нож четирима души в центъра на София през изминалата вечер. 

Жертвите на нападението са от германски произход. Те са настанени в две столични болници. 

Първият сигнал към Спешната помощ е подаден около 19:30 часа. Към метростанция „Стадион „Васил Левски” са се отправили 2 линейки. С прободни рани там са открити двама души на около 60-65 години. 

20 минути по-късно е подаден и втори сигнал, че същата жена е намушкала други две жени. Те са 27-годишни и имат прободни рани по ръцете и раменете и са откарани в друга столична болница. 

След издирване Столичната полиция задържа за нападенията 39-годишна жена. 

Редактор: Цветина Петкова

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking