41-годишна жена е задържана, след като направила опит да обере банка в София, използвайки фалшив пистолет. Срещу нея са повдигнати обвинения за три престъпления, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

По данни на разследването около 15:40 ч. на 31 март жената влязла в банков клон в столицата и заплашила служителка с пистолет, настоявайки: „Искам 100 000 лева“. Касиерката обаче разпознала, че оръжието не е истинско, реагирала незабавно, хванала го и се стигнало до физическа схватка. В този момент нападателката извадила лютив спрей и успяла да избяга.

Опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

Няколко дни по-рано – на 27 март, същата жена извършила грабеж в офис за плащания в София. Тя заплашила служителка с думите: „Аз не съм добре, ще ви обирам!“, опитала да използва лютив спрей, разбила врата и проникнала в касовото помещение, откъдето взела 3100 евро. При напускане отправила и заплаха: „Не се показвай, защото ще умреш“.

Разследването установило още, че на 31 март обвиняемата държала в автомобил малко количество кокаин – 0,33 грама.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж и държане на наркотични вещества. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за подобни престъпления. Жената е задържана за срок до 72 часа, като на 3 април прокуратурата е внесла искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

