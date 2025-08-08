Осуетиха опит за грабеж на над 100 000 лева в столичния квартал „Дианабад“. Жена била нападната, докато отивала към банка да внесе крупната сума. Сигнал е подаден в 9:30 часа в Първо районно.

Жената пренасяла парите в чанта за лаптоп, когато била атакувана. Благодарение на бързата намеса на граждани и полицаи, опитът е останал неуспешен.

„Жената е длъжностно лице и работи в болница. Внасяла е пари от оборот. Парите са над 100 000 лева”, обясни замeстник-началникът на Първо районно полицейско управление Николай Нотов.

Извършителят е задържан почти веднага. Парите са намерени, иззети са и ще бъдат върнати.

Арестуваният е откаран в Първо РУП. Мъжът е криминално проявен за същите деяния и е осъждан. Лежал е фиктивно, обясниха от полицията.

„Апелирам юридическите лица, когато внасят големи суми - над 50 000 лева, да използват специализиран касов превоз”, заяви Нотов.

По случая вече работи и прокуратурата.

Глоба грози и болницата.