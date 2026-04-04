Вековна църква край Варна се нуждае от сериозен ремонт, но парите не стигат, въпреки усилията на местните хора. Храмът е „Св. Иван Рилски” в село Звездица. В края на миналата година той отбеляза своя вековен юбилей.

Годините обаче са оставили своите дълбоки следи по храма и са заличили голяма част от първоначалния му облик. Благодарение на дарители и след мащабен ремонт за щастие покрива на църквата е почти възстановен. Но макар куполите вече да блестят тържествено, хората ще се наложи да посрещнат Цветница и Великден сред напуканите стени.

„Останали стотинки вкъщи“: Как малки и големи се борят да спасят своя храм, който се руши

Години наред, с много вяра и надежда, отец Добромир неуморно полага усилия, за да съхрани храм „Св. Иван Рилски” в Звездица. Никога няма да забрави момента, в който пристига тук за първата си служба, като предстоятел на църквата.



„Храмът беше сравнително в тежко състояние. Дворът - също. Не се виждаше от улицата самият храм. И с подкрепата на много хора се разчисти и започнахме да се грижим”, казва отец Добромир Георгиев.

И така стартира сложния процес по ремонта. Решават да започнат от най-неотложното. „Покривът протече и имаше доста компрометирани части, които бяха опасни”, обяснява отец Георгиев.

С подкрепата на дарители започнал ремонтът на покрива. Излязъл е над 70 000 евро. Основите и фасадата на храма обаче продължават да се рушат.

„Събираме средства, за да можем да довършим първо пода, после стените да изрисуваме. За външната фасада вече имаме оферта”, обясни клисарят Трифон Желязков.

„Трябва да изкараме водата, да не влиза вътре в основите. Трябва да направим също една хидроизолация към основите”, обяснява отец Георгиев.



Именно затова кампанията по събиране на средства продължава и всеки, който има желание може да помогне.



„Идвайки в храма, пускайки в касите, които са за ремонт за възстановяването храма или в дарителската сметка. Разбира се не всеки може да отдели, но може да отдели знания, може да отдели труд, което също е ценно”, казва отец Георгиев.



А въпреки че храма все ще не е довършен, хората в селото ще посрещнат Цветница, с празнично настроение, молитва и надежда.

Ако искате, може да помогнете по банков път:

БАНКА ДСК, BIC: STSABGSF

IBAN BG75STSA93000030432005

Титуляр: Храм Св. Иван Рилски

Основание: Ремонт на храма