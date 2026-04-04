Ученици от Чепеларе изработиха най-икономичния електромобил в България. Той може да измине разстоянието от родопския град до София за около 10 евроцента. На фона на настоящата ситуация с кризата и високите цени на горивата това звучи невероятно, но е факт. С електромобила ученическият отбор на Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм ще участва в престижното международно състезание за енергийна ефективност.

Освен с развит туризъм и със световни шампиони по зимни спортове, Чепеларе може вече да се гордее и с единствения ученически отбор в България, който участва на престижно международно състезание за енергийна ефективност. То ще се състои след три месеца в Полша. Тази година учениците ще се състезават не с един, а с два автомобила. За направата им са използвали и изкуствен интелект. Градски автомобил на бъдещето – така учениците наричат колата, която са изработили. В направата на електромобила е участвала и Екатерина Сивенова от 11 клас.



"Изминаваме 250 километра за киловатчас, което като го приравним става 10 евроцента", казва тя.

Работата по новия градски автомобил е започнала пред 3 години и е преминала през 13 етапа – от идейния проект до готовата кола. Сами за своя сметка си закупуват материалите. Всеки детайл по колата е изработен лично от децата, иначе няма да бъдат допуснати до състезанието.

Мартин Дренчев, който е в 11 клас, казва: "Любопитното е, че в този автомобил всяка една част е правена от нас, включително и платките. Според мен това е автомобилът на бъдещето, защото е много по-ефективен от другите автомобили - 90%. Освен, че тези автомобили са енергоспестяващи, те имат и нула процента вредни емисии. Много екологично чисти са".

Купето е максимално олекотено. Двигателят се захранва с електрическа батерия. Тя се зарежда за половин час. Антената на електромобила се свързва с компютър. С помощта на изкуствения интелект са изработили програма, чрез която следят техническото състояние на колата в движение.

Емилия Такова, която е учинечка в 11 клас, казва: "По примера на Формула1 ние имаме непрекъснат контакт с пилота в колата. Може да следим абсолютно всичко в реално време. Показва ни пак разстоянието, тока, скоростта, тока, енергията и може да го следим на всяка една точка по пистата".

В гаража се съхранява и другият прототип на състезанието. С болидът който тежи 32 килограма и се захранва с ток, миналата година учениците спечелиха няколко награди.



Кристиян Урагов е пилот на болид. Той разказва, показвайки автомобила от миналата година: "Тогава постигнах трето място в света и трето място в Европа. Резултатът, който направихме, беше 900 километра на киловатчас, което като го приравним към А95 - това е 8 хиляди километра с един литър гориво".





Всеки пилот трябва да бъде поне 50 килограма, за да се качи на болид в състезание. Направата на един електромобил струва на децата около 20 хиляди евро. Отборът е воден от желанието да покаже, че едно малко училище в България може да се състезава с големи европейски университети.



Инж. Тодор Лазаров, който е преподавател в ПГ по СГСТ „Н.Й.Вапцаров“- Чепеларе, споделя: "Амбициите ни не са никак малки. Искаме и двете коли да са между първите три отбора".



Младежите заминават за Полша в края на юни, където ще мерят сили с още 300 отбора от Европа.

