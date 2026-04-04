В ефира на „Събуди се“ актьорите Константин Еленков и Александра Свиленова разказаха повече за новата постановка в Народния театър „Иван Вазов“ – „Малката Англия“, чиято премиера предстои на 15 и 16 април.

По думите на Свиленова действието на спектакъла се развива на гръцкия остров Андрос, който в периода между Първата и Втората световна война получава прозвището „Малката Англия“ заради засиленото корабоплаване и влиянието на британската култура.

Константин Еленков подчерта, че работата му с актрисата е изключително вдъхновяваща. „Помежду ни има някаква симбиоза. Театралният вятър ни духна на кораба на „Малката Англия“, каза той.

За Свиленова най-силно в историята я е докоснала темата за любовта и личния избор. „Да решиш дали да продължиш да се бориш или да се откажеш – това е постоянна вътрешна борба. Най-красивото в живота е, че продължаваме да се борим“, сподели тя.

