Истински празник в Световния ден на театъра - днес бяха раздадени наградите „Икар". Български артисти получиха отличия за изявите си в областта на сценичните изкуства в различни категории.

Тазгодишното мото на наградите е „Да обичаш на инат" - вдъхновено от делото и едноименния филм на режисьора Николай Волев. Бляскавата сцена по традиция беше Народният театър „Иван Вазов".

Всички приходи от продадени билети ще постъпят в здравния фонд на Съюза на артистите в България и ще се използват за животоспасяващи операции на значими личности от българската сцена.

Наградата за цирково изкуство се присъжда на Ненчо Илчев, а Веселин Маринов взе специален приз за атракционно и сценично изкуство.

„Една много изненадващо дошла награда, която много ме развълнува. Усещам я като едно признание за труда ми и това, което изповядвам в изкуството вече толкова много години" , заяви Веселин Маринов, носител на „Икар”.



„Искам да им пожелая нещо тази вечер - да търсят този красив полет, изпълнен с мисъл в омагьосващото изкуство на театъра. Много се вълнувам тази вечер, защото това за мен е най-висшето изкуство”, заяви Илияна Йотова, президент на България.

Народен театър „Иван Вазов“ получи пет отличия от тазгодишната церемония по връчване на Наградите ИКАР 2026 – признание за силния сезон, ярките актьорски постижения и мащабните сценични проекти на първата ни сцена.

В категорията „Водеща мъжка роля“ наградата получи Пламен Димов за ролята на Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян. Отличие в категорията „Поддържаща мъжка роля“ беше присъдено на Веселин Мезеклиев за ролята на Бащата в „Последна стъпка“ от Йордан Славейков.

Признание за визуалната среда на спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард донесоха Борис Далчев и Михаела Добрева, отличени в категорията „Сценография и костюмография“ за работата си по постановката на режисьора Боян Крачолов.

Наградата за „Майсторско техническо осъществяване“ беше присъдена на екипа на „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин – спектакъл, който впечатлява със своята прецизна и многопластова сценична реализация.

Със специална награда бе удостоена и Олга Недялкова – главен помощник-режисьор в Народния театър. Тя получи плакет за дългогодишния си принос към майсторско-техническата професионална и безкомпромисна дейност на сцената. Това е първият път в историята на Националните награди ИКАР, в който се връчва подобно отличие.

Още преди церемонията Народният театър имаше силно присъствие и сред номинираните. Ана Пападопулу беше сред претендентите в категорията „Поддържаща женска роля“ за ролята на Теа Ралева в „Хеда Габлер“, а Вяра Табакова – за Майката в „Последна стъпка“. „Последна стъпка“ получи номинация за драматургичен текст, а Боян Крачолов – за режисурата на „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“.

Петте отличия са естествен резултат от силен сезон, в който Народният театър предложи както ярки актьорски постижения, така и амбициозни сценични решения.

Вижте пълния списък с наградените:

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ИКАР 2026

определени от комисия в състав:

Албена Павлова (актриса), Венцислав Мицов (композитор)

Зафир Раджаб (режисьор), д-р Илко Ганев (театровед), доц. Мария Диманова (сценограф), доц. д-р Румяна Николова (театровед), Пламен Манасиев (актьор)

ДЕБЮТ

ПАОЛА МАРАВИЛЯ за Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор Достоевски (Програма „Изгонването на бесовете“), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница „СФУМАТО“ и за Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ

ПЛАМЕН ДИМОВ за Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър „Иван Вазов“

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

РАДИНА ДУМАНЯН за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ

ВЕСЕЛИН МЕЗЕКЛИЕВ за Бащата в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“

ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

ИРИНИ ЖАМБОНАС за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 „Валентин Стойчев”

РЕЖИСУРА

СТОЯН РАДЕВ за „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМОГРАФИЯ

БОРИС ДАЛЧЕВ, МИХАЕЛА ДОБРЕВА за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър „Иван Вазов“

МАЙСТОРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

„ХЕДА ГАБЛЕР“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“

АВТОРСКА МУЗИКА

САШКО КОСТОВ И ЯВОР КАРАГИТЛИЕВ за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

НАЙ-ДОБЪР СПЕКТАКЪЛ

„БЕРЛИН, БЕРЛИН“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ

излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

„СЛОН В СТАЯТА“ от Елена Телбис

КРИТИЧЕСКИ ТЕКСТ

излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

„БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР 1856–2026. РЕПЕРТОАРНИ ПОЛИТИКИ. ПОСТАНОВЪЧНИ ПРАКТИКИ“ ОТ КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА, изд. Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Сдружение АНТРАКТ, 2025

ПОСТИЖЕНИЕ В КУКЛЕНОТО ИЗКУСТВО

излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство и комисия в състав: доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед), Ирослав Петков (режисьор)

АНА-МАРИЯ ЛАЛОВА за Дракончето в „Дракончето с теменужени очи“ по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър

КУКЛЕН СПЕКТАКЪЛ

излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство

„ГОЛЯМАТА ШАПКА“ по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър – Стара Загора

СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС

Николай Колев (културовед, журналист, телевизионен продуцент), Ина Гергинова (танцов артист, хореограф и независим продуцент), Филип Миланов (танцов артист, хореограф и независим продуцент)

ИВА СВЕЩАРОВА и ВИЛИ ПРАГЕР за „Тела на властта“, продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала

ДУБЛАЖ/ ОЗВУЧАВАНЕ

излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа

ПРИ ЖЕНИТЕ

ПЕТЯ АБАДЖИЕВА за Хала в „Тези, които ще умрат“, реж. на дублажа Добрин Добрев

ПРИ МЪЖЕТЕ

ИВАЙЛО ВЕЛЧЕВ за Лисицата Ник Уайлд в „Зоотрополис 2“, реж. Ивета Лазарова

ВАРИЕТЕТНО ИЗКУСТВО

излъчена от Гилдията за вариететно изкуство

се присъжда на ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЯНЕВ-ЗАЙН за приноса му в областта на вариететното изкуство

АТРАКЦИОННО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО

излъчена от Гилдията за атракционни сценични изкуства

се присъжда на ВЕСЕЛИН МАРИНОВ за популяризирането на българската музикална култура

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА МУЗИКА

излъчена от Гилдията на музикалните артисти

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ за авторските композиции за китара “Smooth Jazzy vibe“, “Lofi Groove”, “Gentle touch”, “Smooth & Soul Ballad”, “Endless journey”

НАГРАДА ЗА ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

излъчена от Гилдията на цирковите артисти

се присъжда на НЕНЧО ИЛЧЕВ за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията

НАГРАДИ НА ПУБЛИКАТА

НАГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР ДРАМАТИЧЕН И КУКЛЕН ТЕАТЪР:

ТЕАТЪР 199 „ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ“

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ

НАГРАДА НА АКТ-УНИМА за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се

присъжда на

ПРОФ. д. изк. ДОЙЧИНА СИНИГЕРСКА

НАГРАДА ИКАР 2026 ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ СЕ ПРИСЪЖДА НА

ПРОФ. БОНЬО ЛУНГОВ

НАГРАДА ИКАР 2026 ЗА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО СЕ ПРИСЪЖДА НА

ДОЦ. МАРИЯ ДИМАНОВА

НАГРАДА ИКАР 2026 ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР

СЕ ПРИСЪЖДА НА

АНЕТА СОТИРОВА