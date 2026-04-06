Снимка: iStock
Има риск да извършат ново престъпление
Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на двама обвиняеми за незаконно държане и разпространение на цигари без акцизен бандерол.
Под стража са оставени двама мъже - на 56 и на 52 години. При тях бяха открити общо 206 317 кутии цигари, всяка с по 20 къса. Според разследващите предметът на престъплението е в особено големи размери.
Определението на съда подлежи на обжалване или протест в тридневен срок пред Кюстендил окръжен съд, предаде DarikNews. Съдът приема, че на този ранен етап от разследването събраните доказателства сочат обосновано подозрение за съпричастността на двамата към престъплението. Магистратите посочват още, че деянието е тежко по смисъла на Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.
В мотивите си съдия Ели Скоклева отбелязва, че съществува реална опасност от извършване на ново престъпление, както и риск от укриване на доказателства, което налага вземането на най-тежката мярка. Разследването се води под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.
Припомняме, че акцията беше проведена на 2 април 2026 г. от служители на Главна дирекция „Гранична полиция", които разкриха високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол на територията на Дупница.
