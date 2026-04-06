Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на двама обвиняеми за незаконно държане и разпространение на цигари без акцизен бандерол.

Под стража са оставени двама мъже - на 56 и на 52 години. При тях бяха открити общо 206 317 кутии цигари, всяка с по 20 къса. Според разследващите предметът на престъплението е в особено големи размери.

Определението на съда подлежи на обжалване или протест в тридневен срок пред Кюстендил окръжен съд, предаде DarikNews . Съдът приема, че на този ранен етап от разследването събраните доказателства сочат обосновано подозрение за съпричастността на двамата към престъплението. Магистратите посочват още, че деянието е тежко по смисъла на Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

В мотивите си съдия Ели Скоклева отбелязва, че съществува реална опасност от извършване на ново престъпление, както и риск от укриване на доказателства, което налага вземането на най-тежката мярка. Разследването се води под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.

Припомняме, че акцията беше проведена на 2 април 2026 г. от служители на Главна дирекция „Гранична полиция“, които разкриха високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол на територията на Дупница.

Редактор: Дарина Методиева