Мъжете са с криминално минало
Двама души са задържани за незаконната фабрика за цигари в Дупница. Мъжете са арестувани за срок до 72 часа, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата. Те са се занимавали с организацията на процеса и транспорта.
До задържането на двете лица се стигна, след като в петък ГД "Гранична полиция" разкри високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол. В района на северната промишлена зона на Дупница са открити над 11 тона нарязан тютюн и над 650 мастърбокса цигари. Още един камион е установен и при акция в софийското село Кривина. Цигарите са били предназначени за пазар в Западна и Централна Европа. Задържаното количество е за около 1 милион и 300 хиляди евро.
Снимка: Пресцентър на МВР
"Фабриката е работела във фази на цикличност. Докарвали са се работници. Тук има изградени спални помещения, кухня, баня. Всички стени са оборудвани с шумоизолация, прозорците са запечатани. Целият обект е с видеонаблюдение. Оборудването е за милиони", заяви гл. комисар Антон Златанов, директор на ГД "Гранична полиция".
Снимка: Пресцентър на МВР
"Едното лице е осъждано, но е реабилитирано. Има множество криминални регистрации. Другото лице е осъждано, включително и в чужбина за наркотици", добави районният прокурор на Кюстендил Албена Разсолкова.
