Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за хулигански действия, извършени в столичния квартал „Надежда“. По данни на държавното обвинение случаят е от 3 април около 22:30 часа в близост до заведение. Според събраните до момента доказателства, мъжът с инициали Т.С. е стрелял с пистолет в район, където са се намирали непълнолетни момчета.

От прокуратурата посочват, че действията му са били „непристойни, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото“.

Обвиняемият е бил осъждан в миналото, но към момента е реабилитиран по закон. Той е задържан за срок до 72 часа.

