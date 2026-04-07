Въоръжено нападение пред израелското консулство в Истанбул завърши със загинали и ранени, съобщават турски медии и световни агенции, цитирани от "Би Би Си".

По данни на местните власти нападението било насочено срещу полицейски служители, охраняващи района. Валията на Истанбул Давут Гюл заяви, че двама полицаи са простреляни. „Един от терористите беше убит, а двама други бяха неутрализирани и са с наранявания“, се посочва в негово изявление.

По-рано се появи информация, че най-малко двама нападатели са загинали, но засега те не са потвърдени. Според първоначалната информация въоръжените открили огън в близост до сградата, в която се помещава израелското консулство. Полицията отвърнала на стрелбата, което довело до престрелка.

