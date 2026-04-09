Софийски апелативен съд окончателно потвърди решението на по-долната инстанция гражданинът на Обединените арабски емирства Халед Зайед Алнахян да остане в ареста за срок до 40 дни.

Срещу Алнахян е издадена национална заповед за арест от прокурора в Дубай с цел да изтърпи присъда, постановена на 26 юли 2017 г. от съд в емирството. Той е осъден за престъпление, квалифицирано като злоупотреба с доверие, на шест месеца лишаване от свобода и глоба от 20 737 263 дирхама.

Производството в България е образувано по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Алнахян е обявен за международно издирване по искане на Интерпол въз основа на червен бюлетин, издаден на 1 декември 2025 г.

Според апелативните съдии съществува реална опасност той да се укрие, тъй като няма постоянен адрес в България.

Защитата му настоя за по-лека мярка - домашен арест. Адвокатът посочи, че наложеното в ОАЕ наказание е за сравнително леко престъпление и е близо до законовия минимум. По думите му българският съд не следва сам да преценява обществената опасност на Алнахян, след като това вече е направено от съда в ОАЕ.

Адвокатът допълни, че клиентът му е пристигнал в България като турист и е наел апартамент след задържането си, за да бъде на разположение на съда, а не с цел укриване.

Пред съда Алнахян заяви, че не е знаел за задочната присъда срещу него. Той обясни, че живее и развива бизнес в Турция, поради което често е пребивавал там.

„На разположение съм на съда, когато поискате“, каза той. Алнахян подчерта още, че дипломатическият му паспорт е издаден от външното министерство на ОАЕ преди около година, което според него доказва, че властите в родината му знаят къде се намира.

Прокурор Калин Близнаков обаче посочи, че честите пътувания на Алнахян увеличават риска той да се укрие. По думите му дипломатическият паспорт не дава имунитет срещу екстрадиция.

Редактор: Цветина Петкова