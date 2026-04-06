Задържаха в България шейх от кралската фамилия на Обединените арабски емирства, научи NOVA. Арестуваният е братовчед на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата.

Софийският градски съд задържа гражданина на ОАЕ за срок до 40 дни. Той е издирван с червена бюлетина от Интерпол от 1 декември миналата година, съобщават от прокуратурата. Спрямо него е издадена заповед за арест от прокурора на Дубай с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. за злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 дирхама.

Освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабинът, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.