Велика събота е последният ден от Страстната седмица, предшестващ Великден, който Православната църква прославя като най-благословения седми ден. Това е денят, в който Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и отваря гробовете.

Докато православният свят е в очакване на Възкресението, в град Вършец хората се молят за още едно чудо – възстановяването на своя храм. Преди точно три години 150-годишната църква „Възнесение Господне” бе изпепелена от пожар. Днес градежът на новия храм продължава с помощта на дарители, като според енорийския свещеник Венцислав Радевски са необходими още около 120 000 евро за завършване на иконостаса и олтара, за да може в него отново да се служи.

Положен вече в гроба, Духът на Исус е в ада, за да разкъса оковите му и да отвори отново райските двери. Това събитие се подготвя за следващия ден - Неделята, наречена с името Великден. Църковното богослужение на Велика събота започва рано сутринта и продължава непрекъснато до края на деня, като последните съботни песнопения се сливат с възкресните и завършват при звуците на тържественото „Христос воскресе!”.

Местните жители, сред които Виолета Пекова и Валентина Георгиева, не губят надежда и продължават да помагат с каквото могат. За вярващите във Вършец истинският знак за надежда е чудотворното оцеляване на най-святото в храма – архимандрит Антим разказва как сред пепелището са открити непокътнати светите мощи и списъците с имената на хората, участвали в изграждането и освещаването на храма. Видинският митрополит Пахомий подчертава, че именно тези дарители записват имената си във вечността, помагайки на храма да възкръсне от руините.

Велика събота е последният ден, в който се боядисват яйца и се месят обредните великденски хлябове. По традиция жените посещават гробищата, за да прелеят и прекадят, като раздават боядисани яйца и хляб за душите на починалите си близки.

Празникът е свързан с оплакването и погребението на Исус Христос от неговата майка Света Богородица и от жените, носещи миро. Според преданието Йосиф и Никодим снели тялото Господне от кръста, обвили го в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, недалеч от Голгота.

Първосвещениците и фарисеите знаели, че Христос е предрекъл възкресението си. Поради страх Апостолите да не откраднат тялото, те измолили от Пилат военна стража. Гробът бил запечатан, а пред него била поставена охрана.