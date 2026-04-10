Разпети петък е най-тъжният ден за християните, ден на утихване преди празника на празниците. Този ден ни напомня, че чрез смъртта идва Възкресението. Това каза в ефира на NOVA NEWS отец Ириней Митов от Обрадовския манастир "Свети Мина". Според него начинът обществото да стане по-духовно е като от Божието слово се взима пример за живота.

Разпети петък е - Денят на Христовите страдания

"Трудно е да намерим място за духовното във време, в което се разкъсваме от технологии и грижи, но всъщност духовността е нашата опора, нашият гръбнак", каза още свещеникът.

Отец Митов пожела на миряните да вникнат в посланието на великденските празниците, за да бъдат по-пълноценни във вярата си.

