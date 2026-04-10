Разпети петък е - най-тъжният ден за целия православен свят. Денят, в който Христос е разпънат на кръста на Голгота.

Тази сутрин в храмовете в цялата страна ще бъде изнесена светата плащаница, на която е извезан образът на Спасителя - и символизира Неговия гроб, за да могат вярващите да пристъпят с молитва и да се покланят пред нея като израз на смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.

Вечерта се извършва т.нар. „Опело Христово“, след което вярващите излизат около храмовете на литийно шествие със светата плащаница.

"На разпети петък храмът не се обикаля за здраве или късмет. Това е траурно шествие, с което символично се погребва тялото Христово. Защото се носи плащаницата, на която е изобразен Христос в гроба. Това е Неговото тяло, носено от нас. Спираме се на всички посоки на света, отправяме молитви, след което влизаме обратно в храма и целият народ минава под плащаницата", обясни отец Антоний Милушев.

