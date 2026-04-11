РУ-Кърджали започна досъдебно производство за убийство след инцидент в село Пепелище. Около 21:00 часа в петък 76-годишен местен жител е нанесъл удари с нож на 65-годишен мъж, който е починал вследствие на нараняванията.

Конфликтът е възникнал в двора на жилището на жертвата. Според първоначалните данни на разследващите, двамата мъже са били във влошени лични отношения от години. Веднага след инцидента дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед на местопроизшествието.

Предполагаемият извършител е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина на кърджалийската болница.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Кърджали. Разследването се води по чл. 115 от Наказателния кодекс за умишлено убийство.

