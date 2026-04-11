В последния ден на Страстната седмица православният свят е в очакване на Възкресение. Тържествени богослужения бяха отслужени сутринта, а вечерта храмовете отново ще съберат вярващите.

Светът поглежда и към Йерусалим, където благодатният огън отново слезе при вярващите. В Синодалната палата очакват всеки, който иска да си вземе частичка от Благодатния огън, преди той да огрее всеки храм. Във всички храмове ще бъде прочетено и синодалното и патриаршеското послание за Възкресение, което се обръща към всеки вярващ с думи на надежда.

Велика събота е най-благословеният ден

За безопасността и сигурността около храмовете в страната, полицията наложи специални мерки.

⇒ София

В София част от транспортът е с удължено работно време за всички, които ще посрещнат Възкресение навън. Хиляди вярващи се очаква да се съберат около храм "Свети Александър Невски" в часовете до полунощ. Заради това са повишени мерките за сигурност. Обърнато е внимание на мерките за пожарна безопасност, обезопасяването на местата за палене на свещи, като са осигурени и условия за безопасна евакуация.

Още от следобедните часове движението на автомобили около храм-паметника беше спряно. Създадена е организация. Градският транспорт в столицата ще е с удължено работно време, включително и метрото до 01:30 часа през нощта.

⇒ Бургас

В Бургас текат последните часове на подготовка за тържественото посрещане на най-светлия християнски празник. Хиляди тази вечер ще отидат, за да получат от Благодатния огън в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий” в морския град.

За поредна година жителите и гостите на Бургас ще имат възможността да съпреживеят службата не само на място, но и онлайн. Пред храма вече са монтирани големи екрани, на които миряните на площада ще могат да гледат на живо Пасхалната служба, която ще отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений.

Тези, които нямат възможност да присъстват на службата, също ще имат възможността да бъдат част от празника, тъй като Великденската литургия ще бъде предавана на живо онлайн в официалната Facebook страница и Youtube канала но Община Бургас.

Службата започва в 23:30 ч. Полицейското присъствие в морския град е изключително засилено.

⇒ Русе

Очаква се след 20:00 ч. в Русе да пристигне Благодатният огън. Въпреки ситуацията в Близкия изток Румънската патриаршия, със съдействието на властите, е успяла да осигури безопасен маршрут за самолет с нейни свещеници до Израел, който след като кацне в Букурещ, ще разпространи Благодатния огън до всички храмове.

Българска делегация от свещеници от Русе са в румънски град Гюргево в очакване на светинята. Тя ще премине през Дунав мост, а там на място се очаква да бъдат представители от цялата епархия, които ще получат светинята за пасхалната служба.

⇒ Велико Търново

Очакват се хиляди жители и гости на историческата столица да се изкачат на крепостта Царевец, за да посрещнат Възкресение. Вратите на крепостта ще отворят в 22:30 ч. А за всички, които ще слязат в Литийно шествие с факли, са подготвени 3 хиляди яйца и козунаци.