„Тази година благодатния огън сам долетя в България”, каза Мелнишкия епископ Герасим в ефира на "Събуди се" по NOVA.

„Св. Синод взе решение да не изпращаме делегация до Йерусалим, заради съществения риск в този район. В последния момент, на Велика Събота, стана ясно, че храмът там ще бъде отворен. В България трябваше да ползваме миналогодишния благодатен огън, но късно снощи от Крайова се обади екипажа на български частен самолет, който е бил нает от румънци да превозят огъня от Букурещ до Крайова. Те ни се обадиха в Патриаршията, ние бяхме в шок и в 22:30 няколко свещеници отидохме да вземем огъня. Така използвахме вчерашния огъня от гроба Господен”, каза епископ Герасим.

Патриарх Даниил: Тъмнината се оказа безсилна да покори светлината, Христос със смърт смъртта победи

„Чудото винаги се случва, за да подкрепи вярата ни. Бог няма нужда от чудеса. Той е всемогъщ и всесилен. От чудеса имаме нужда ние”, заяви той.

„Технологиите са като оръжие. Може да ги използваш и за добро, и за зло. Душата на човека търси топлината. Тя не може да бъде заменена от техническа средства. Благодатта се предава на живо. Църквата е неин пазител”, каза главният секретар на Св. Синод.

Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Онзи ден питах нещо ChatGPT. Той ми отговори в три страници, че не знае. Посочи ми сайтове, в които е търсил, а можеше да ми каже в две думи къде е търсил. Не беше нещо сложно. Беше в нашата материя. Ние не служим всеки ден тези служби и реших да го попитам дали може да ми каже къде да го намеря на църковно-славянски език”, разказа епископът.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев