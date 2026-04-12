С настъпването на най-светлия християнски празник - Възкресение Христово, българският патриарх Даниил отправи своето празнично слово към вярващите. В своето обръщение той предава послание към вярващите в България и по света по повод празника, който символизира надеждата, вярата и духовното обновление.

Ето и цялото слово на българския патриарх:

Обични във Възкръсналия Спасител братя и сестри,

Христос воскресе!

Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него.

Нека се изпълнят сърцата ни със свята, небесна, благодатна радост, която никой и нищо не може да ни отнеме.

Причина за днешния божествен празник и тържество е самият наш Господ Бог и Спасител Иисус Христос, Този, Който ни сътвори в началото на сътворението, Който ни приведе от небитие в битие. Този, Който и сега спасява нас, загубените, оживотвори нас, умъртвените. Този, Който ни освободи от тиранията на дявола.

Довчера Христовите апостоли скърбяха, те плачеха горко, гледайки как Агнецът Божий отива доброволно на заколение, как техният Учител е унижаван, бичуван, измъчван, затворен в тъмница и осъден на кръстна смърт, как човекът осъжда Богочовека, как неправедни люде онеправдават Праведника, ридаейки и ставайки свидетели на това, как бива умъртвен и погребан самият Живот.

Скръб от раздялата, негодувание пред неправдата, боязън пред враждата и омразата, съмнение и колебание във вярата, неяснота за бъдещето.

Но изведнъж мракът беше озарен от светлина. Тъмнината се оказа безсилна да покори и обземе светлината, защото Христос възкръсна от мъртвите и със смърт смъртта победи.

Христос възкръсна и за умрелите стана начатък. Христос възкръсна и всичко се изпълни със светлина.

Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта, надежда, която разпръсква отчаянието, благодат, която сразява греха, лек, който изцерява всяка болест, съвършена любов, която пропъжда страха, защото Христос е Истината, която развенчава всяка лъжа.

Христос е Пътят, който води към дома на Отца. Христос е Животът, който побеждава греха и смъртта.

Какъв трябва да бъде нашият отговор на Неговата жертва на любов към нас? Какъв трябва да бъде нашият отклик на пасхалния Му дар към нас, Неговите чеда? Какво да въздадем Господу за всичките Му благодеяния към нас?

Да въздадем Господу благодарение и живот според Неговите заповеди.

Благодарението към Бога се изразява във всичките ни дела, мисли, чувства и взаимоотношения: в смирено и безропотно понасяне на трудностите, във вярата в Неговия спасителен промисъл за нас, в неуморен стремеж да се изправим винаги, когато падаме духовно, в милост и милосърдие към всички, които се намират в нужда и в немощ, в разбирателство, единомислие помежду ни, в съпружеска вярност и родителска грижа, в искреност и честност, в постоянно помнене на Бога, в молитва за нас и за нашите ближни, в съзнателно участие в живота на Светата Църква.

Нека празнуваме в чистота и истина, с пълна и несъмнена вяра във Възкресението Христово и в Неговия спасителен промисъл за нас, човеците, да пазим радостта на Възкресението като най-скъпоценен дар, да растем в благодатта и в познаването на Възкръсналия наш Господ и Спасител Иисус Христос.

Христос воскресе!

Воистина воскресе Господ!

Редактор: Цветина Петкова