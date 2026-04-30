„В приоритетите ни няма промяна. Никога разделението не е било правилна посока. Ние влязохме в преговорите с много ясен мандат от нашите органи за единство“, коментира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той допълни, че въпреки организационната промяна, вярва в способността на депутатите си и в това, че те ще си свършат работата в условията на силно концентрирана власт в една политическа сила.

Божидар Божанов внесе яснота относно причините за разделението. Той подчерта, че позицията на „Демократична България“ и „Да, България“ е била в полза на запазване на пълното единство.

ПП-ДБ се разделя на две групи в новия парламент

„Ние бяхме на обратното мнение. Защитавахме тезата, че трябва да бъдем единни. Въпросите за конкретните причини всъщност трябва да бъдат насочени към колегите от „Продължаваме Промяната“, които инициираха това разделение“, коментира съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Въпреки вътрешните разминавания по структурата на парламентарните групи, лидерите са единодушни за бъдещите стратегически ходове. Мирчев и Божанов обявиха, че издигането на обща, единна кандидатура за президентските избори е „абсолютно безалтернативно“.

„Може да бъдете сигурни, че ще бъдем най-категоричната опозиция, защото хората очакват това от нас. Тези, които гласуваха само преди 10 дни, очакваха да сме една група, но сега очакват да сме силни в опозиция и ние ще бъдем последователни в това“, заяви Ивайло Мирчев.

„Имаме ангажимент към тези 400 000 граждани, които са гласували за нас. Те не са гласували за европейски семейства, а защото вярват, че ние сме техният политически инструмент, който може да свърши важна работа за страната“, каза Мирчев. Той бе категоричен, че разделението никога не води до нищо добро.

