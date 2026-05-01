В 10.00 ч. започва специалното студио на NOVA, посветено на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание. Предаването ще проследи на живо най-важните събития от честванията в цялата страна, като център на тържествата е Копривщица.

В 11:00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред гроба на Тодор Каблешков, а официални гости ще отправят слова към събралите се граждани на площад „20 април“. По-късно – от 12:30 часа, е предвидена мащабна възстановка на събитията.

Екипът на NOVA ще остане на място, за да направи зрителите съпричастни към честванията чрез преки включвания, репортажи и срещи с участници и гости.

Специалното предаване „150 години идеал за свобода“, с водещ Ники Дойнов, започва веднага след „Здравей, България“. В него ще се включат още репортери от различни точки на страната.

