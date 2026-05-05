България е на прага на бързо съставяне на редовно правителство, след като консултациите при президента започват с амбицията още в рамките на дни страната да има нов кабинет. Именно темпото на процеса и очакванията за стабилност бяха във фокуса на разговор с млади политолози от Нов български университет в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Емила-Лилия Петрова обществото е готово за стабилност и бързина, като очакванията са още в края на седмицата да има яснота за новото правителство. Тя подчерта, че ключови ще бъдат първите решения на кабинета, особено по теми като бюджета и работата на Висшия съдебен съвет. Петрова акцентира върху ролята на опозицията, която определя като „разнолика“, но необходима, за да има работещо управление. Според Мария Пеловска в България тя често не успява да изпълни ролята си на реален коректив. „Не работи ефективна опозиция, но тя трябва да бъде коректив на властта. Важно е различните формации да останат единни в ключови решения, дори когато са разделени в отделни парламентарни групи. Прогнозирам затишие при част от опозиционните сили, като по-активна роля вероятно ще имат “Продължаваме Промяната” и “Демократична България””, категорична е Пеловска.

Какво предстои след първото заседание на 52-рото Народно събрание

Младите политолози бяха категорични, че гражданският активизъм остава решаващ фактор. „Той не просто трябва да се запази, а да стане по-силен“, подчерта Пеловска. Петрова допълни, че обществото трябва да следи внимателно действията на новата власт.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова