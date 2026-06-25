Тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на трима души, сред които две деца. Инцидентът станал след сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион. По-късно стана ясно, че загиналите деца са част от школата на футболен клуб „Славия“ и са пътували за участие във футболен турнир. Третата жертва в катастрофата е бащата на едно от загиналите деца.

При сблъсъка оцеляха двама души - мъж и жена, които са с много тежки травми. Става въпрос за треньор в академията на "Славия" и неговата съпруга, които са били откарани в МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол.

"Двамата пострадали са приети в отделението по хирургия. Мъжът е на 46 години. По време на инцидента е загубил съзнание, но в момента е контактен и е приет за динамично наблюдение на състоянието. Установено е мозъчно сътресение", каза в ефира на „Здравей, България” изпълнителният директор на болницата д-р Панайот Диманов.

Жената обаче е в много тежко състояние, уточни лекарят. "Още при постъпването си в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и множество увреждания на органи и системи. Налице са тежка коремна травма с разкъсване на тънко и дебело черво, увреждания на кръвоносни съдове, тежка гръдна травма и тежка черепно-мозъчна травма с мозъчен оток. Има счупване на тазова кост и фрактура на долен крайник", заяви Диманов.

По думите му около два часа след приемането ѝ в болницата тя е била въведена в операционната зала. "Операцията е извършена от доц. Сотиров и неговия екип, съвместно с реаниматорите. Първоначално състоянието ѝ е било стабилизирано. Снощи обаче се е наложила нова оперативна интервенция, тъй като нивото на хемоглобина ѝ е започнало да спада. В момента пациентката е в тежко, но стабилно състояние, с поддържани жизненоважни показатели", обясни лекарят.

На въпрос имало ли е възможност пострадалите да бъдат транспортирани с въздушна линейка, която да кацне директно на мястото на катастрофата, шефът на МБАЛ "Св. Пантелеймон" заяви: "Това е въпрос, който трябва да бъде отправен към хората, отговарящи за въздушната спешна помощ. Колегите на място, заедно с Координационния център, са взели решение как да действат. Аз не мога да коментирам техните мотиви".

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И допълни: "Става въпрос за дейности, които в определени случаи ние, като областна болница, не можем да осигурим, защото не разполагаме с всички високоспециализирани звена - например тежка неврохирургия или гръдна хирургия. Центровете за спешна медицинска помощ разполагат със специалисти, които отговарят за въздушната спешна помощ. Те пристигат на място, оценяват ситуацията и съвместно с ръководителите на въздушната спешна помощ вземат решение какви действия да бъдат предприети".

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"Две ангелчета вече са на небето. Вместо само да говорим за трагедията и за състоянието на пострадалите, нека се направи нещо, за да спрат тези безумия по пътищата. Не може да продължават тези безобразия. Няма никакви следи от спирачен път на този тир. Или камионът е бил неизправен, или шофьорът е заспал. Не може да се отнемат човешки животи - без значение дали става въпрос за деца или възрастни хора", каза в ефира на „Здравей, България” президентът на ПФК "Славия" Венцеслав Стефанов.

Той отправи апел: "Апелирам към премиера и към министъра: те са хора с морал и дисциплина - нека да направят нещо. Стига сме слушали за "Калашници", сводници и убийци по пътищата. Тези деца няма да ги върнем, но нека тяхната загуба бъде повод най-после да се предприемат реални мерки, за да няма други като тях".

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