След акцията на МВР в кметството на район "Приморски" във Варна днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души.

По случая е образувано досъдебно производство.То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса „Баба Алино”.

ГДБОП влезе в администрацията на варненския Район "Приморски" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Преди три дни изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс.

Редактор: Ралица Атанасова