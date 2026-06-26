Снимка: Мариета Николаева, NOVA
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По случая е образувано досъдебно производство
След акцията на МВР в кметството на район "Приморски" във Варна днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души.
По случая е образувано досъдебно производство.То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса „Баба Алино”.
ГДБОП влезе в администрацията на варненския Район "Приморски" (ВИДЕО+СНИМКИ)
Преди три дни изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс.Редактор: Ралица Атанасова
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